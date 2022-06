Lazio, riparte la trattativa per Romagnoli: nuova offerta di Lotito

Calciomercato Lazio: i biancocelesti riprendono la trattativa per Romagnoli con Lotito che ha fatto una nuova offerta al difensore

La Lazio è tornata alla carica per Romagnoli facendo ripartire la trattativa per il difensore. Ieri il presidente Lotito si è mosso in prima persona con l’entourage del giocatore assottigliando ancora di più la distanza di 500mila euro.

L’ultima proposta di Lotito è di 2,7 milioni più bonus a fronte di una richiesta di 3. Ci sono fitti contatti con gli agenti del difensore, si lavora sugli ingaggi e sulle commissioni da riconoscere. Romagnoli ha sempre aspettato il club biancoceleste, respingendo il pressing di Monza e Fiorentina. Forse questa volta ci siamo per davvero riporta il Corriere dello Sport.

