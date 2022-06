Lazio, riscatto Cabral: Sarri ha dato il suo benestare

Calciomercato Lazio: Jovane Cabral potrebbe restare in biancoceleste, Sarri avrebbe già dato il suo benestare

Quello di Jovane Cabral è un nome che, grazie alle prestazioni nelle ultime giornate di campionato, sarebbe rientrato in orbita Lazio. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, l’ipotesi rinnovo, sarebbe comunque ancora sul tavolo, con Sarri che avrebbe dato l’assenso.

La situazione però è cambiata: il diritto di riscatto sarebbe scaduto il 31 maggio. Dunque bisognerebbe trattare di nuovo con lo Sporting Lisbona e trovare un nuovo accordo per un altro prestito. Ma in casa biancoceleste si valuterebbero alternative, in grado magari di giocare sia sull’esterno che come punta centrale. Il sogno sarebbe Dries Mertens, ma la Lazio potrebbe pensare anche ad altri profili.

