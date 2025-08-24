Ultime Notizie
Lazio, Rovella diventa papà: ma è pronto a scendere in campo col Como
Lazio, Rovella diventa papà: ma è pronto a scendere in campo col Como. Il centrocampista che ha visto nascere Venere sarà della partita
Una giornata di emozioni contrastanti, di gioia incontenibile e di professionalità esemplare. Nicolò Rovella è diventato papà di una splendida bambina di nome Venere. La lieta notizia è arrivata mentre il centrocampista della Lazio si trovava già a Como, nel ritiro pre-partita con il resto della squadra, a poche ore dal cruciale esordio in campionato.
Appena ricevuta la splendida notizia, il calciatore non ci ha pensato due volte. I chilometri non hanno rappresentato un ostacolo di fronte all’evento più importante della sua vita: è immediatamente partito dalla Lombardia per fare ritorno a Roma, una corsa contro il tempo per poter essere al fianco della sua compagna Diletta e dare il primo, indimenticabile abbraccio alla loro primogenita. Il momento è stato immortalato da una tenera foto di famiglia, condivisa sui social, che ha subito scatenato l’affetto dei tifosi.
Tuttavia, quello stesso scatto ha anche generato un vortice di dubbi tra i sostenitori biancocelesti. Vedendolo a Roma a così poche ore dal fischio d’inizio, in molti si sono chiesti se la sua presenza per la sfida contro la squadra di Fàbregas fosse a rischio. Le preoccupazioni, però, sono state prontamente dissipate: Rovella ha avuto solo il tempo di conoscere la sua bambina prima di rimettersi in viaggio.
Il centrocampista sta infatti tornando a Como in queste ore per riunirsi al gruppo e mettersi a completa disposizione di mister Sarri. La sua determinazione a essere presente testimonia un incredibile attaccamento alla maglia. Ora la palla passa al tecnico, che dovrà valutare le condizioni fisiche e mentali del giocatore dopo una giornata così intensa e dispendiosa. Rovella, dal canto suo, spera di poter scendere in campo per coronare questo giorno magico con una vittoria da dedicare alla piccola Venere, trasformando un’emozione personale in una gioia collettiva.
