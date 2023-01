Lazio, per Sarri sarà addio a giugno? Le ultime

Lazio e Sarri sarà addio a giugno? Il tecnico biancoceleste è seguito con molta attenzione dall’estero

Lazio e Sarri sarà addio a giugno? Il tecnico biancoceleste è seguito con molta attenzione dall’estero.

Come riportato da Il Messaggero, gli ultimi dissapori con Lotito e il rapporto tutto meno che idilliaco con Tare potrebbero far propendere per l’addio a fine stagione. Un pensiero che sta stuzzicando soprattutto Tottenham e Atletico Madrid all’estero, entrambe alla ricerca di un cambiamento per la prossima annata.