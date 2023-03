Lazio, Sarri: «Domani dobbiamo dare il massimo»

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa in vista della trasferta della Lazio contro l’AZ Alkmaar di Conference League

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera tra la Lazio e l’AZ Alkmaar, valido per il passaggio ai quarti di finale di Conference League. Di seguito le sue parole.

UNICA ITALIANA A PERDERE IN EUROPA – Significa che siamo peggio delle altre squadre italiane, inutile fare altri commenti. Io penso che prima di fare bene in Europa, bisogna fare bene in Italia. La valutazione che farò della mia squadra la farò sulla competizione più lunga, il campionato, non su quelle più brevi. Detto ciò domani proveremo a fare il massimo, cercheremo di migliorare e di passare il turno. Siamo convinti di poter andare avanti

PARTITA – Ci sono partite che danno più gusto e altre meno, però dobbiamo stare concentrati su domani. Loro sono bravissimi a ribaltare le azioni in poco tempo, mentre quando si difendono bassi fanno più fatica. All’andata loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni, troppe concesse da noi.

CALCIO ITALIANO – Il nostro campionato penso sia competitivo, un po’ meno rispetto alla Premier League perché lì ci sono troppo più soldi. Le squadre italiane fanno bene in Europa, la Nazionale ha vinto un Europeo poco tempo fa. Non siamo così indietro

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM