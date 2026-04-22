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Lazio, Sarri nel post gara: «Tifosi? Se dovessero venire in finale diciamo che sarei l’allenatore più felice del Mondo»
Lazio, Sarri a Mediaset: «Una partita difficilissima complicatissima, in un campo difficile per tutte le squadre europee.». Le parole
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Mediaset il post‑gara della sfida contro l’Atalanta di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni:
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UN GRANDE PERCORSO «Una partita difficilissima complicatissima, in un campo difficile per tutte le squadre europee. I ragazzi si sono meritati questa qualificazione Abbiamo eliminato le due finaliste dello scorso anno, un grande percorso».
COSA CHIEDE PER LA FINALE? «Una maggiore capacità realizzativa. E’ questo quello che è sempre mancato, la squadra è solida ma segna poco».
EDOARDO MOTTA «Il ragazzo sui calci di rigore ha dei numeri impressionanti. Ed in campionato ne ha parato uno a Bologna. Un ragazzo che ha margine ancora, soprattutto con i piedi. Un prospetto importante, interessante che deve avere nella testa di voler migliorare ancora».
APPELLO AI TIFOSI? «Come ho detto sempre rispetto le decisioni della gente. Poi se dovessero venire in finale diciamo che sarei l’allenatore più felice del Mondo».
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