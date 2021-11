Lazio, Sarri: «Rinnovo? Non ci saranno problemi. Luis Alberto ha capito»

Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine della gara tra Lazio e Salernitana: le parole del tecnico biancoceleste

Maurizio Sarri al termine della gara contro la Salernitana è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

GARA – «Finalmente dopo un vantaggio abbiamo continuato a giocare a parte un black-outi di 5 minuti ad inizio secondo tempo. Per il resto abbiamo controllato tutta la gara».

IMMOBILE – «Immobile è un finalizzatore atipico perché non è egoista ma è completamente a disposizione anche per la fase difensiva, grandi comportamenti nello spogliatoio. Un capitano straordinario».

LUIS ALBERTO – «Luis Alberto ha capito che se gli devo dire qualcosa glielo dico in faccia davanti a tutti, all’inizio questo gli sembrava strano. Ora ci siamo conosciuti e la convivenza è più semplice. Ragazzo particolare ma intelligente».

CONTRATTO – «Sul contratto non so che dire, è una cosa embrionale, se nei prossimi giorni Lotito mi chiama ne parleremo. Io qui sto benissimo, mi diverto. Grande tifoserie, disponibile e paziente. Non me l’aspettavo. Se il presidente vuole non ci saranno problemi».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24