Lazio, arriva la smentita di una possibile cessione della società biancoceleste: il comunicato

Lazio, arriva la smentita del club biancoceleste: nessuna cessione del club biancoceleste. Il comunicato ufficiale

Nessuna offerta, nessuna trattativa, nessuna cessione in vista. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su una presunta proposta di acquisto del club, la Lazio ha scelto di intervenire con un comunicato ufficiale per smentire categoricamente ogni voce.

Il messaggio proveniente da Formello è chiaro e in linea con quanto ribadito più volte dal presidente Claudio Lotito: la società biancoceleste non è sul mercato e non esiste alcuna intenzione di aprire a una vendita

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COMUNICATO – “In riferimento ai contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali, la S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società. La S.S. Lazio non è in vendita. La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri. La reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell’opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della S.S. Lazio.

Per tali ragioni, la Società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato. Si invitano tutti gli organi di stampa ad attenersi ai principi di correttezza professionale, verificando le fonti e contattando preventivamente la Società prima di rilanciare notizie prive di fondamento“.