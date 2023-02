Lazio, stallo sul rinnovo di Romero: l’ostacolo delle commissioni

Il rinnovo di Romero con la Lazio è in fase di stallo: il nodo da sciogliere è quello legato alle commissioni per gli agenti

Il rinnovo di Luka Romero con la Lazio resta in stallo. Come riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, l’accordo fino al 2026 dell’attuale contratto in scadenza a giugno è stato raggiunto da tempo ma la firma continua a slittare.

Il problema è rappresentato dalle commissioni richieste dagli agenti che fanno schizzare verso l’alto l’ingaggio del calciatore. Lotito è chiamato a risolvere alla svelta il problema per non perdere a zero quello resta uno dei talenti più importanti in casa biancoceleste.

