Lazio, Tare: «In Europa non puoi fare gli errori dell’andata»

Le parole del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare prima del fischio d’inizio del ritorno degli ottavi di Conference League contro l’AZ

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’AZ Alkmaar. Di seguito le sue parole.

CONCENTRAZIONE – «Siamo concentrati. Abbiamo parlato molto in questi giorni con la squadra, sappiamo che abbiamo solo un risultato. Non ci sono discussioni. Per andare avanti dobbiamo vincere e dobbiamo recuperare quanto perso all’andata a Roma».

GARA D’ANDATA – «É l’approccio della gara deve essere quello dei primi 20 minuti dove eravamo sul pezzo, siamo andati in vantaggio e poi dal 20′ in poi è stata un’altra gara. A volte abbiamo parlato di sbagliare gli approcci delle gare, soprattutto quando giochi in Europa il livello è molto alto e non si possono fare certi errori».

