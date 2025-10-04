Lazio Torino 3-3, il tecnico biancoceleste Sarri assente nel post partita: svelato il motivo

Dopo il pareggio in Lazio Torino, Sarri non si è presentato ai microfoni né in conferenza stampa. A spiegare l’assenza è stato il vice Ianni

La Lazio lascia lo Stadio Olimpico con un pareggio che ha il sapore dell’occasione mancata. Contro il Torino, i biancocelesti non sono andati oltre il 3-3 in una sfida vibrante, caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte e da sei reti complessive. Un risultato che, per come si era sviluppata la gara, non soddisfa né i tifosi né lo staff tecnico, consapevoli di aver lasciato per strada punti preziosi.

Al termine dell’incontro, però, l’attenzione si è spostata fuori dal campo. L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, non si è infatti presentato ai microfoni di Dazn, né a quelli di Lazio Style Channel, e ha disertato anche la consueta conferenza stampa post-partita. Una scelta che ha destato sorpresa tra giornalisti e addetti ai lavori.

A chiarire la situazione è stato il suo vice, Marco Ianni, figura di lunga esperienza come collaboratore tecnico in diverse panchine di Serie A. Intervistato da Dazn, Ianni ha spiegato che Sarri non si è sentito bene durante e dopo la partita, accusando alcuni giramenti di testa. Per questo motivo il tecnico toscano ha preferito non esporsi pubblicamente, delegando al suo vice il compito di analizzare la prestazione della squadra e rispondere alle domande della stampa.