Lazio Torino, i convocati di Sarri per la sfida di Serie A: la lista completa dei biancocelesti
Lazio Torino: Sarri ha diramato la lista completa dei convocati biancocelesti per la sfida di Serie A, i dettagli
Alla vigilia della delicata trasferta contro il Torino, la Lazio ha ufficializzato i convocati scelti da Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste dal 2021 e interprete di un calcio offensivo e organizzato. La sfida con i granata rappresenta un banco di prova significativo per i capitolini, chiamati a dare continuità ai risultati positivi in campionato.
I rientri che fanno sorridere Sarri
- Mehdi Belahyane: il centrocampista classe 2004 torna a disposizione dopo la squalifica. La sua energia e la capacità di inserirsi tra le linee potrebbero rivelarsi decisive in una gara che si preannuncia combattuta sul piano fisico.
- Manuel Lazzari: l’esterno destro del 1993 ha smaltito l’infortunio al polpaccio che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane. La sua velocità e la spinta sulla fascia restano un’arma tattica fondamentale, soprattutto contro la solida retroguardia granata.
Con questi recuperi, Sarri ritrova soluzioni preziose per affrontare una partita che potrebbe pesare molto sul cammino della Lazio in campionato.
CONVOCATI
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Pinelli;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.
