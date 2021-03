Lazio Torino, i granata presentano preannuncio di reclamo: cosa succede

Il Torino non ci sta per la situazione della gara contro la Lazio e presenta preannuncio di reclamo: ecco la situazione

Il Torino non ci sta e fa sentire la sua protesta per la gara contro la Lazio: la gara non si è disputata ed ha visto un remake di Juventus-Napoli. Il Torino ha presentato preannuncio di reclamo.

COMUNICATO TORINO – «Il Torino Football Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita».