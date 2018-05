Lazio, si cerca un vice Strakosha: ecco i nomi

La Lazio alla ricerca di un vice Strakosha: la dirigenza del club biancoceleste ha già individuato alcune opzioni

Terminata la stagione con la delusione della mancata qualificazione in Champions League, la Lazio inizia a dedicarsi al calciomercato in modo da rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste è alla ricerca di un portiere, che possa fungere da vice di Thomas Strakosha, l’unico degli estremi difensori in rosa ad essere considerato incedibile.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, infatti, Marchetti e Vargic sarebbero in uscita, e Tare avrebbe messo gli occhi su Albano Bizzarri, portiere classe 1977 che ha già vestito la maglia biancoceleste dal 2009 al 2013. Oltre a lui ci sono anche Orestis Karnezis, di proprietà dell’Udinese ma in prestito al Watford, oppure Christian Puggioni del Benevento e Nicolas del Verona.