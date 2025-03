Lazio Viktoria Plzen, Rambaudi: «Passare il turno senza pensare alla finale. C’è un motivo preciso che impedisce di fare molti gol. Rovella in Italia è il numero 1»

Lazio, le parole dell’ex Roberto Rambaudi in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen

Ex giocatore della Lazio, Roberto Rambaudi su La Gazzetta dello Sport affronta il tema degli ottavi di ritorno di Europa League della squadra guidata da Marco Baroni. Con il Viktoria Plzen si parte dal 2-1 guadagnato in extremis in casa loro.

IL SIGNIFICATO DI ARRIVARE AI QUARTI – «Valorizzerebbe il percorso che sta facendo. Ha vinto il girone e si è messa nelle condizioni di avere un tabellone favorevole. Vincere anche il primo turno a eliminazione diretta darebbe alla squadra più certezze. La Lazio ha l’obbligo di migliorare di gara in gara. Senza pensare a lungo termine per non perdere la concentrazione sulle singole gare. La squadra sta crescendo proprio perché pensa a fare un passo per volta. Soltanto in semifinale sarà giusto pensare già alla finale. Ora è presto».

IL MOMENTO DELLA LAZIO – «Si sta dimostrando squadra. Nelle difficoltà la Lazio fa partite serie. Rischia e concede poco. Non ha realizzato molti gol, ma solo per la mancanza di qualità in attacco dovuta alle assenze. Castellanos, Rovella e Nuno Tavares sono il 30%della squadra. Giocare senza di loro, contro l’Udinese non era semplice. Rovella nel suo ruolo è il numero uno in Italia, la sua assenza si fa sentire».