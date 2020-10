Lazio, visite mediche per Hoedt. Gli aggiornamenti – VIDEO

La Lazio si prepara ad abbracciare il nuovo acquisto Wesley Hoedt: visite mediche per il difensore olandese – VIDEO

Simone Inzaghi potrà abbracciare presto il nuovo arrivato Wesley Hoedt. Il difensore prelevato dal Southampton è tornato alla Lazio dopo tre anni e non brillanti esperienze in Premier League, poi in Liga col Celta Vigo e in Belgio con l’Anversa. L’olandese farà parte del reparto arretrato e potrà essere schierato sia come centrale del terzetto che come terzo di sinistra.

Con gli infortuni di Radu e Luiz Felipe e Vavro che ancora non ha sostenuto diverse sedute consecutive con il gruppo, Hoedt potrebbe già essere gettato nella mischia tra una settimana a Genova almeno per uno spezzone di gara. Questa mattina sono in programma le visite mediche di idoneità in Paideia, originariamente previste alle 10.30 e invece posticipate alle ore 12.00.