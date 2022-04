Rivoluzione Lazio, da Vitinha a Kamara: tutti i nomi per il centrocampo

Sono tanti i nomi fatti per il centrocampo della Lazio, il reparto sarà rivoluzionato dopo le eventuali partenze di Milinkovic e Leiva

Centrocampo da rivoluzionare per la Lazio. Milinkovic e Leiva sono sempre più vicini all’addio e la società sta iniziando a guardare i possibili sostituti e la somanda è: puntare su un giovane promettente o qualcuno di già esperto? Come riporta il Corriere dello Sport, sono tanti i nomi fatti: da Dendoncker (già accostato in passato è in scadenza nel 2023) a Kamara (attualmente al Marsiglia, seguito anche dall’Atletico Madrid).

Restano sempre valide le candidature di Vitinha e Maxime Lopez (il Sassuolo vorrebbe 30 milioni e su di lui ci sarebbe anche la Roma) e prende quota Danilo, giovane talento del Palmeiras (gestito dagli stessi procuratori di Leiva), che piace anche all’Arsenal. Tutto però è – inevitabilmente – legato al futuro di Milinkovic e all’eventuale accesso all’Europa League.