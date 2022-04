Lazio, Zaccagni ora vale doppio. E gli assalti dei top club...

La Lazio pagherà all’Hellas Verona i 7 milioni per il riscatto di Zaccagni, ma il valore è raddoppiato. E le voci di mercato…

Dopo l’avvio di stagione incerto, Mattia Zaccagni s’è preso la Lazio e i suoi tifosi. Per Sarri è diventato un titolare praticamente inamovibile e l’esultanza dell’arciere si è vista sui campi di mezza Italia. Come ricorda il Corriere dello Sport, la società pagherà 7 milioni per il riscatto dall’Hellas Verona, ma il suo valore è praticamente più che raddoppiato passando a 15.

Zaccagni ha attirato su di sè le attenzioni delle big europee, ma una sua partenza in estate è praticamente impossibile.