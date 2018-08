La Lazio cerca un terzino per il dopo Basta: piace Manuel Lazzari della Spal. Lotito a colloquio con Mattioli

A meno di dieci giorni dall’inizio del campionato, la Lazio continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il club biancoceleste, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è alla ricerca di un terzino per dopo Dusan Basta e avrebbe messo nel mirino Manuel Lazzari, laterale in forza alla Spal. Il presidente dei capitoli, Claudio Lotito, sarebbe già in contatto con il patron dei ferraresi Mattioli, che per cedere il giocatore avrebbe chiesto Murgia e soldi.