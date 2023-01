Le Romane ripartono bene: 1-0 di Roma e Lazio all’intervallo

Intervallo di Roma Bologna e Lecce Lazio: in vantaggio le due romane. per i giallorossi decide Pellegrini dal dischetto, Immobile torna al gol a Lecce

Avanti le romane all’intervallo. La Roma ha chiuso il primo tempo contro il Bologna sull’1-0. Decisivo il gol su rigore di Pellegrini nei primi minuti del primo tempo.

Stesso risultato per la Lazio allo stadio Via del Mare: decisivo per la squadra di Sarri il ritorno al gol di Ciro Immobile.