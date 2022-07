Le ultime di mercato: De Ketelaere-Milan, Raspadori-Napoli, Paredes-Juve e Wijnaldum-Roma

Ecco le ultime di mercato dei club di Serie A a due settimane dal via del campionato

Il Quotidiano Sportivo ha titolato la sua prima pagina odierna con il titolo: “Ultimi colpi prima del via”.

Il Milan ha chiuso per De Ketelaere, ma i botti di mercato in Serie A non si fermano: il Napoli lavora per Raspadori, la Roma stringe per Georginio Wijnaldum, e la Juventus vuole Leandro Paredes per sistemare la cabina di regia.