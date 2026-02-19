Leao crede ancora allo scudetto? Il messaggio social dopo Milan Como sembra essere riferito all’Inter – FOTO

Leao crede ancora allo scudetto? Il messaggio social dopo Milan Como sembra proprio essere riferito all’Inter! Ecco cos’ha scritto il portoghese

Rafael Leao ha finalmente interrotto il suo digiuno realizzativo andando a segno nella sfida contro il Como. Questa rete ridona fiducia al Milan, che ora punta a accorciare le distanze dai rivali cittadini.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I rossoneri, forti di un piazzamento Champions ormai consolidato, hanno l’obiettivo di ridurre il distacco di sette lunghezze che li separa dai nerazzurri guidati dall’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno che sta dominando il torneo. Attraverso i social, il talento lusitano ha sottolineato come la corsa al titolo sia una sfida di resistenza e non di velocità, lanciando ufficialmente la volata tricolore ai cugini per le restanti giornate di campionato.

IL MESSAGGIO – «Non è uno sprint, ma una maratona».