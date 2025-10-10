Leao Milan, la società e il tecnico hanno le idee chiare: uniti per rilanciare il portoghese, le ultime

Leao Milan, linea ‘dura’ condivisa: il tecnico Massimiliano Allegri sprona, il club rossonero lo sostiene. Tutti gli aggiornamenti

La sosta per le Nazionali non ha spento le polemiche in casa Milan, anzi ha riportato al centro dell’attenzione il rapporto tra Massimiliano Allegri e Rafael Leão. L’episodio chiave risale al post-partita di Torino contro la Juventus, quando negli spogliatoi il tecnico avrebbe rimproverato duramente il portoghese, accusato di essere entrato in campo senza la giusta determinazione e di aver sciupato due occasioni da gol clamorose.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società si schiera compatta con l’allenatore: «Il Milan sta con Max. Leão va gestito, Allegri lo sprona: il club lo appoggia». Una linea chiara, che conferma la fiducia nel metodo diretto del tecnico livornese, abituato a stimolare i suoi giocatori alternando incoraggiamenti e rimproveri.

Il dibattito su Leão non riguarda solo l’episodio di Torino, ma si inserisce in una riflessione più ampia sulla sua continuità e sul suo atteggiamento. Non va dimenticato che l’attaccante ha saltato un mese a inizio stagione, proprio nel momento in cui sembrava pronto a spiccare il volo: uno stop che ha inevitabilmente condizionato la sua condizione fisica e mentale.

Ora la speranza del Milan è che la pausa, con Leão impegnato in Nazionale a Lisbona, possa rappresentare un’occasione per ritrovare brillantezza e lucidità. La fiducia nel suo talento resta intatta, ma l’appoggio al pugno fermo di Allegri testimonia la volontà del club di imporre una mentalità vincente, indispensabile per trasformare il talento in un campione compiuto.