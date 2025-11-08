 Leao Milan, la statistica sulle ultime quattro stagioni non mente: solo questi giocatori hanno fatto meglio del rossonero
Leao Milan, i numeri parlano chiaro: nelle ultime quattro stagioni solo pochi campioni hanno fatto meglio del rossonero

Il dato è straordinario e certifica lo status da fuoriclasse raggiunto da Rafael Leao con la maglia del Milan. L’attaccante portoghese è infatti l’unico giocatore della Serie A, dal 2020-21 a oggi, ad aver superato quota 40 gol e 40 assist nello stesso club. Con 52 reti e 40 passaggi vincenti, Leao si è imposto come leader offensivo dei rossoneri, una pedina imprescindibile per lo staff tecnico e la dirigenza.

La sua capacità di unire concretezza sotto porta e visione da rifinitore lo colloca nell’élite del calcio europeo. Un primato che assume ulteriore valore se confrontato con i numeri internazionali: soltanto tre campioni nei principali campionati hanno fatto meglio restando fedeli alla stessa squadra nello stesso arco di tempo — Bukayo Saka (Arsenal), Bruno Fernandes (Manchester United) e Mohamed Salah (Liverpool).

Come sottolineato dal giornalista Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, il numero 10 del Milan non è soltanto un talento cristallino, ma una delle figure più decisive del panorama continentale, una vera macchina da gol e assist. Per il club rossonero, Leao rappresenta un patrimonio da proteggere e valorizzare, fondamentale per alimentare ambizioni di vertice in Italia e in Europa. La sua crescita continua è un segnale incoraggiante in vista della sfida serale contro il Parma.

