Parma Milan, De Winter sarà titolare nella sfida? Il tecnico dei rossoneri Allegri ha preso una decisione, il belga favorito su di lui! I dettagli
Parma Milan, nella partita contro i ducali, Allegri sembra intenzionato a lanciare dal primo minuto De Winter, preferito al compagno di reparto
In vista della trasferta di Parma, le ultime indiscrezioni raccolte da Luca Bianchin delineano scelte precise da parte di Massimiliano Allegri, orientate a una gestione oculata delle energie.
Il tecnico rossonero sta valutando un cambio importante in difesa: nel blocco centrale dovrebbe esserci spazio per Koni De Winter, preferito a Fikayo Tomori. L’inserimento del giovane belga, arrivato dal Genoa, risponde alla volontà di valorizzare i nuovi innesti e, al tempo stesso, di concedere un turno di riposo a uno dei pilastri della retroguardia milanista.
Tomori, il cui rinnovo contrattuale è ormai vicino, resta un elemento imprescindibile per il Milan. Proprio per questo Allegri intende gestirne i minuti, così da averlo al massimo della condizione in vista del tour de force che attende i rossoneri dopo la sosta per le Nazionali, con il derby già cerchiato in rosso sul calendario.
