Leao esplode sui social dopo il gol di Troilo in Milan Parma: il portoghese rompe il silenzio attraverso questo gesto eloquente – FOTO

Leao ha rotto il silenzio social e ha commentato duramente il gol di Troilo che ha deciso Milan Parma. Ecco il suo messaggio – FOTO

Il discusso e infuocato finale di partita tra Milan e Parma continua a generare pesanti strascichi, spostando la contesa dal terreno di gioco di San Siro direttamente ai social network. A guidare la protesta rossonera è Rafael Leao che non ha assolutamente digerito la decisione del direttore di gara di convalidare la rete decisiva degli emiliani.

La polemica su Instagram: il contatto Bartesaghi-Troilo

A poche ore dal triplice fischio, l’asso lusitano ha utilizzato il proprio profilo Instagram per esprimere tutto il suo disappunto. Nella prima Story pubblicata, Leao ha postato in maniera apertamente polemica un’immagine che ritrae il controverso contatto aereo tra Davide Bartesaghi e Mariano Troilo.

L’intento del portoghese è chiaro: evidenziare quella che, dal suo punto di vista, rappresenta una netta infrazione ai danni del compagno di squadra, ignorata sia dall’arbitro in campo che dai controllori in sala VAR.

Il paragone con il Sassuolo e l’incoerenza arbitrale

Per rafforzare la sua tesi, Leao non si è limitato al singolo episodio. Nella seconda storia, l’attaccante ha ripescato un precedente specifico: un contrasto che vide protagonista Ruben Loftus-Cheek e un difensore del Sassuolo in una passata sfida di campionato.

In quell’occasione, un contatto giudicato molto simile portò all’annullamento della rete segnata da Christian Pulisic. Un parallelo visivo che punta il dito contro la presunta mancanza di uniformità di giudizio da parte della classe arbitrale italiana.

“Sempre insieme”: il messaggio per compattare il gruppo

Nonostante la profonda amarezza per la sconfitta e per la direzione di gara, il numero 10 ha voluto chiudere il suo sfogo con un forte segnale di unità. A completamento delle sue storie, ha pubblicato una terza foto che ritrae l’intera squadra unita e compatta, accompagnata dalla didascalia “Sempre insieme”.

Un messaggio distensivo e da vero leader, fondamentale per ricompattare lo spogliatoio e supportare il lavoro di Massimiliano Allegri in vista dei prossimi e immediati impegni stagionali per il pronto riscatto.