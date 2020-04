Lecce, Barak: «Liverani mi ha messo a mio agio, possiamo battere tutti»

Antonin Barak racconta come sta vivendo l’esperienza al Lecce e la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus

Intervenuto nel corso della diretta Instagram del Lecce, Antonin Barak ha dichiarato di trovarsi molto bene con la maglia del club salentino.

EMERGENZA CORONAVIRUS – «Speriamo di tornare presto alla normalità, perché il Coronavirus ha aumentato i problemi di tante famiglie, che magari neppure hanno le possibilità per sfamare i propri figli. Sto lavorando soprattutto sulla velocità, lì devo migliorare; mentre forza e fisicità sono doti che ritroverò subito, appena cominceremo gli allenamenti. Sarà duro il primo momento, per tutte le squadre sarà difficile riacquisire il ritmo partita; ma poi sarà bellissimo giocare ogni tre giorni».

SCELTA DEL LECCE – «Ho trovato un ambiente fantastico, i compagni mi hanno aiutato tanto e Liverani ha saputo esaltare le mie caratteristiche. L’allenatore mi ha chiesto quale ruolo preferissi e mi ha messo a mio agio: sono una mezzala, non un trequartista né un play. In carriera, solo nella nazionale under 18, una volta, mi hanno utilizzato da difensore centrale. Liverani punta a giocarsela contro tutti, possiamo vincere contro qualsiasi avversario: oltre a un gruppo compatto, è questa la nostra forza, per arrivare alla salvezza. Quando il presidente Sticchi Damiani e il ds Meluso mi hanno convinto a venire a Lecce, credevo che la squadra avesse i mezzi per restare in A».