Lecce, Blin, Ceesay e Hjumand vicino al rientro

Il Lecce al lavoro in vista del prossimo impegno contro la Roma e Baroni recupera pedine importanti: Blin, Ceesay e Hjumand

Dopo la vittoria contro la Cremonese, il Lecce è tornato ad allenarsi in vista del prossimo impegno contro la Roma. Di seguito il comunicato del club.

«La preparazione della squadra in vista della gara di sabato con la Roma è proseguita questa mattina al Via del Mare. Assenti Dermaku e Pongracic, Maleh ha svolto un lavoro personalizzato. Blin, Ceesay e Hjulmand hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Domani mattina altra seduta al Via del Mare».