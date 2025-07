Camarda si prende il Lecce: gol-vittoria e prove da protagonista

Lecce, Francesco Camarda si sta prendendo il Lecce: due amichevoli e per due volte a segno: una tripletta alla prima e poi il gol vittoria allo Spezia

Francesco Camarda inizia la sua avventura al Lecce col passo giusto, mostrando il suo talento e confermando le attese. Arrivato in prestito dal Milan con la formula del riscatto e contro-riscatto, arricchita da bonus legati a gol e presenze, il diciassettenne si sta già ritagliando un ruolo importante nel gruppo guidato da Eusebio Di Francesco. Ieri, nell’amichevole disputata a Bressanone contro lo Spezia, Camarda ha deciso la partita con il gol del 2-1, confermando le qualità che lo hanno reso uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.

Entrato nella ripresa al posto di Krstovic, l’attaccante ha dato subito energia e brillantezza alla manovra offensiva dei giallorossi. Prima del gol, si è reso protagonista di una ripartenza solitaria culminata con un tiro pericoloso respinto dal portiere Mascardi. Poco dopo, è arrivata la rete decisiva: zampata in area “alla Inzaghi” su assist di Berisha, con un tempismo perfetto che ha anticipato i centrali dello Spezia.

Per Camarda si tratta del secondo timbro in maglia Lecce, dopo la tripletta messa a segno nell’amichevole contro i dilettanti del Naz-Sciaves. Ma quello di ieri era un test molto più significativo, con un avversario di Serie B. La sua prestazione ha convinto tutti, confermando come il ragazzo sia pronto a misurarsi con il calcio dei “grandi”.

La partita è stata utile anche per valutare lo stato della squadra salentina. Il nuovo 4-3-3 di Di Francesco prende forma e, oltre al gol di Camarda, ha visto andare a segno anche Krstovic, autore dell’1-0 su rigore. Lo Spezia ha reagito con il pareggio del giovane Vlahovic, in prestito dall’Atalanta, abile a superare Gaspar e beffare Falcone.

Nella ripresa, le squadre hanno colpito un legno per parte (con Verde per lo Spezia e Rafia per il Lecce), ma alla fine il protagonista è stato uno solo: Francesco Camarda, che continua a crescere a suon di gol.