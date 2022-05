Lecce, c’è Destro per l’attacco: i giallorossi studiano il colpo

Mattia Destro possibile rinforzo per l’attacco del Lecce. i giallorossi studiano il colpo dopo l’addio al Genoa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Lecce è in cerca di rinforzi dopo la centrata promozione in Serie A. I giallorossi vogliono aggiungere uomini d’esperienza alla rosa e l’ultima idea porta a Mattia Destro.

Il giocatore è in cerca di una nuova squadra dopo aver rescisso ufficialmente il suo contratto con il Genoa. Ingaggio da 600mila euro.

