Lecce, i convocati per il Cagliari: la scelta su Almqvist e Pongracic

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di domani contro il Cagliari. Recuperano Pongracic e Almqvist. Assenti invece per infortunio Dermaku e Sansone, con Touba, Rafia e Banda che sono impegnati in Coppa d’Africa. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja.

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Ramadani.

Attaccanti: Almqvist, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Strefezza.