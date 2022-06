Lecce, Corvino: «Cerchiamo operazioni intelligenti per la salvezza, non sarà facile»

Il dirigente del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato del calciomercato della squadra giallorossa, spaziando poi per altri argomenti

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnico del Lecce, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del mercato giallorosso ma non solo.

CALCIOMERCATO LECCE – «Stiamo cercando di fare operazioni intelligenti e usare la fantasia per costruire una squadra competitiva per la salvezza. Non sarà facile. Il Monza ha disponibilità economiche importanti e squadre come ad esempio l’Empoli e lo Spezia sono già rodate in Serie A».

CALCIO ITALIANO – «Siamo troppo fermi negli investimenti sulle infrastrutture, nelle politiche giovanili, manca una strategia federale ben precisa. Peccato perché in Italia abbiamo grandissimi allenatori e siamo i migliori a livello di dirigenti. Peccato che a volte i presidenti non diano loro fiducia e si inseriscano nelle trattative, creando una sovrapposizione di ruoli che non giova a nessuno».

VLAHOVIC-JUVE – «La Juve è stata brava ad anticipare la concorrenza investendo su un giovane di caratura internazionale, sfruttando bene la carenza contrattuale (il serbo andava a scadenza il 30 giugno 2023 ndr). La Fiorentina dal punto di vista finanziario ne è uscita alla grande: l’ha venduto al massimo».

ROMA E NAPOLI – «I giallorossi hanno la garanzia Mourinho e un manager di livello come Tiago Pinto: il loro mercato sarà all’altezza. A Napoli sembra che regni la calma piatta ma forse era la squadra più forte dal punto di vista tecnico dello scorso campionato: giusto non avere fretta».