Lecce, Corvino vuole Leiva e Destro: le ultime

Pantaleo Corvino è già al lavoro per cercare rinforzi in vista della Serie A con il Lecce: sul taccuino del direttore ci sono Leiva e Destro

Il Lecce con il direttore Corvino è già al lavoro per cercare i primi rinforzi per la Serie A dei pugliesi. Muoversi d’anticipo è la soluzione migliore per arrivare al ritiro con un organico quasi fatto.

Due le idee del direttore giallorosso: la prima è Mattia Destro, che potrebbe arrivare a parametro zero con un ingaggio di 600 mila euro. Attaccante alla ricerca del riscatto dopo le ultime stagioni. Il sogno di Corvino si chiama Lucas Leiva, suo pupillo dai tempi dell’Internacional. Più volte ha provato a portarlo in Italia senza riuscirvi, ora la suggestione è grande nonostante l’ingaggio elevato, potrebbe convincerlo a fare un’altra stagione da protagonista dopo gli anni alla Lazio. L’offerta è già stata spedita, si attende la risposta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

