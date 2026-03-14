Lecce, Di Francesco prima del Napoli: «Ci vuole coraggio di saper controbattere. Ecco perché ho schierato Ngom titolare»

Lecce, Eusebio Di Francesco ha parlato a Dazn prima del match contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni

A DAZN prima di Napoli Lecce, Eusebio Di Francesco ha parlato così. Le dichiarazioni.

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NAPOLI – «Di fronte abbiamo una squadra, dal punto di vista generale, ben guidata e sono in recupero con diverse soluzioni dalla panchina che possono fare la differenza. Ci vuole coraggio per saper controbattere: noi ci auguriamo di farla girare dalla nostra parte, sappiamo che il Napoli farà la partita».

TRE BIG MATCH – «Io sono dell’idea di pensare step by step. Dopo valuteremo le altre partite, ci auguriamo di fare qualcosa di importante. Credo che questi ragazzi debbano credere nelle proprie potenzialità, nonostante la forza dell’avversario».

NGOM E BANDA TITOLARI – «Ngom è più mediano rispetto a Gandelman. Viene da un periodo in cui non si è allenato benissimo, ha un problema al ginocchio e può essere una risorsa importante dalla panchina mentre il primo è molto bravo a gestire palloni a centrocampo, è arrivato a gennaio e si è integrato bene. Gallo mi ha fatto capire che ce la può fare ad essere in campo quest’oggi».

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