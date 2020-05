Lecce, Falco: «Felice in Serie A dopo tanti sacrifici»

Filippo Falco, attaccante del Lecce, ha parlato del suo approdo in Serie A e del futuro con la maglia giallorossa

Filippo Falco ha partecipato a un’iniziativa organizzata dall’associazione Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione: «Sono contento di aver fatto bene anche in Serie A dopo tanta gavetta e dopo tanti sacrifici. Mi sono meritato tutto questo con il sudore e non è stato per niente facile».

«Sono orgoglioso di tutto quello che sto facendo, ma voglio sempre di più. Mi auguro che la restante parte della stagione e la prossima possano portarmi agli obiettivi che sognavo fin da bambino», ha concluso l’attaccante del Lecce.