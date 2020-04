Lecce, Falco: «Messi inarrivabile. Difensore più forte? Koulibaly»

Filippo Falco, attaccante in forza al Lecce, è intervenuto nel corso di una diretta Instagram: le parole del giallorosso

Ospite della diretta Instagram del profilo ufficiale del Lecce, Filippo Falco ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi.

IDOLI – «Penso prima di tutto a calciatori come Del Piero, Totti o anche Miccoli, mi piaceva vedere tutte le partite di fuoriclasse del genere».

MESSI – «Lui è inarrivabile, per me è il giocatore più forte di tutti i tempi anche perché non ho mai visto giocare Maradona. Mi fa molto piacere essere associato a lui».

DIFENSORE PIU’ FORTE – «Penso che quest’anno sia stato Koulibaly all’andata. È grosso, ha velocità, corsa e qualità. Mi ha impressionato, non me l’aspettavo così»