Lecce, il futuro di Gabriel ancora da definire: le ultime

Il futuro di Gabriel a Lecce è ancora da definire: Pantaleo Corvino ha voluto precisare la situazione del portiere

Il futuro di Gabriel a Lecce è ancora tutto da definire. Lo stesso direttore Pantaleo Corvino ha voluto parlare del portiere giallorosso e sulle sue possibilità di permanenza. Le sue dichiarazioni:

«Gabriel mi ha chiesto il tempo necessario per capire se continuare qui. Un discorso onesto e sincero. Io e Stefano ne abbiamo dovuto prendere atto per non restare col cerino in mano, quindi, anche noi abbiamo pensato ad una soluzione. Ora ci incontreremo con il suo agente e ne parleremo».