Lecce, incontro nei prossimi giorni tra Giampaolo e Corvino per decidere il futuro del tecnico: le ultime

Lecce, ancora in dubbio il futuro di Giampaolo: nei prossimi giorni ci sarà il confronto con Pantaleo Corvino per decidere se proseguire insieme

Il futuro di Marco Giampaolo sulla panchina del Lecce è ancora da definire: manca un ultimo, decisivo confronto con il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Secondo la Gazzetta dello Sport l’incontro è atteso nei prossimi giorni e, pur in un clima di disponibilità reciproca a proseguire insieme, restano alcune questioni da chiarire. Il presidente Saverio Sticchi Damiani, intervenuto in conferenza stampa, ha confermato che Giampaolo sarà il primo interlocutore del club per il futuro, ma ha ribadito che la decisione finale spetterà al tecnico e a Corvino, auspicando che il confronto avvenga con serenità. Il contratto dell’allenatore è stato rinnovato automaticamente dopo la salvezza conquistata, ma il nodo non è la durata dell’accordo, quanto piuttosto la condivisione di una visione e di un progetto tecnico da entrambe le parti.

Sticchi Damiani ha voluto anche sottolineare il grande lavoro svolto in questi anni dalla direzione tecnica del club: una semifinale playoff in Serie B, una promozione in A, tre salvezze consecutive e una crescita strutturale e finanziaria che ha consolidato il Lecce. A Giampaolo, il presidente ha riconosciuto non solo i meriti tecnici, ma anche l’integrità e la serietà dimostrate in un momento della carriera in cui sembrava emarginato dal sistema. Infine, Sticchi Damiani ha espresso un duro giudizio nei confronti della classe arbitrale, lamentando numerosi torti subiti durante la stagione e un episodio in particolare con l’arbitro Fabbri nella partita contro la Lazio: secondo il presidente, il direttore di gara si sarebbe mostrato nervoso e irrispettoso, al punto da indurre il club a chiedere ufficialmente che non venga più designato per le partite del Lecce.