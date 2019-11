L’attaccante del Lecce ha raccontato le proprie sensazioni dopo le prime giornate di Serie A: «È tornato il sorriso, ora mi sento bene»

Gianluca Lapadula ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia sul rendimento avuto in questo avvio di stagione con la maglia del Lecce, dopo alcuni mesi complicati.

«Il sorriso non è tornato per il gol, ma per la forma fisica che è mancata per lungo tempo. In questo momento mi sento bene», ha dichiarato l’attaccante giallorosso.