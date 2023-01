Do you remember? Lecce Lazio, Sarri si consoli: è andata anche peggio

Non è una novità che la Lazio patisca giocare a Lecce. In quello stadio, con la sconfuitta di ieri, è già caduta 7 volte, esattamente lo stesso numero delle sue vittorie, a segnalare una difficoltà evidente. A rendere più amaro il passo falso di ieri c’è il contemporaneo successo della Roma con relativo aggancio in classifica, una circostanza che nella Capitale fa discutere per un po’ di giorni con umori contrapposti. Sarri si consoli.

C’è a chi andò peggio. Esattamente a Dino Zoff. Perché quando nel lontano 2001 andò a perdere in Salento nella stessa maniera – 0-1 all’intervallo con rigore trasformato da Crespo e ribaltone nella ripresa con doppietta di Vasari – a Roma i giallorossi battevano il Parma e festeggiavano lo scudetto. Strappandolo proprio dalle maglie biancocelesti. Letteralmente un incubo, in confronto a quanto successo mercoledì 4 gennaio 2023