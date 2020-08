Lecce, Liverani: «Anno particolare. Futuro? Valuterò a mente fredda»

Fabio Liverani ha commentato la retrocessione in Serie B del Lecce: le dichiarazioni dell’allenatore dei pugliesi

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della retrocessione in Serie B.

«Lo scontro diretto col Genoa sicuramente è stato importante, ma non decisivo perché poi abbiamo avuto un paio di occasioni, Cagliari su tutte. Lo stesso a Bologna, con la partita ripresa e poi persa. Il nostro è un anno particolare, è stata un’esperienza per tutti. Il percorso del Lecce è stato più veloce del preventivabile, forse troppo veloce. Ma alla squadra non posso recriminare nulla, ha fatto qualcosa di straordinario e giocato a calcio su tutti i campi d’Italia. La gente deve essere orgogliosa. Poi faremo le valutazioni a mente fredda, non bado alla categoria ma al progetto».