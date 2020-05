Lecce, Lucioni: «Serie A? Come partire da zero. Taglio stipendi giusto»

Fabio Lucioni ha espresso le sue considerazioni sulla ripresa della Serie A e il taglio stipendi: le parole del difensore del Lecce

Fabio Lucioni, difensore del Lecce, ha commentato la possibile ripartenza del campionato di Serie A: «Dopo il lunghissimo periodo di stop che abbiamo dovuto osservare, se si tornerà in campo sarà come ripartire da zero. Stipendi? Quando c’è rispetto e fiducia reciproca come in casa del Lecce, tutto si può fare senza particolari problemi, venendosi incontro».

«Era giusto che anche noi calciatori rinunciassimo a qualcosa, in un periodo nel quale tutti i cittadini hanno dovuto farlo, subendo danni anche ingenti. Penso sia stato bello che i giocatori della prima squadra e la proprietà abbiamo voluto escludere dai tagli collaboratori, dipendenti e chi opera nel settore giovanile​», ha concluso Lucioni ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno.