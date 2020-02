Lecce, Meluso: «Donati colpo importante. Sui rinnovi…»

Il direttore sportivo del Lecce Meluso ha fatto il punto della situazione sul mercato condotto dai pugliesi

Il direttore sportivo Mauro Meluso ha fatto il punto della situazione in casa Lecce: «Donati colpo a sorpresa? Lo avevamo seguito in estate, ci è voluto un po’ più di tempo per sceglierlo. Ma l’importante è che sia arrivato. Ma non dimenticherei anche Deiola, che sta andando oltre ogni più rosea previsione, e anche Paz che si è subito inserito alla grande grazie alla nostra squadra, composta da uomini veri».

Sui rinnovi: «Si sta parlando con qualche altro agente, ma non abbiamo grande fretta. La città, l’ambiente e una tifoseria così affezionata e tranquilla, che ci ha lasciato lavorare con serenità anche nei momenti difficili, ha ridato appeal a questo club. Il Lecce credo abbia una buona collocazione oggi sotto tanti profili. C’è da dire che la strada è comunque lunga e tortuosa, questo concetto lo ripeto ogni mattina a me stesso», ha ammesso Meluso ai microfoni di TuttoCalcioPuglia.