Lecce, Petriccione: «Ce la giochiamo contro tutti. No ai playout»

Jacopo Petriccione commenta il ritorno in campo per allenamenti e Serie A: le parole del centrocampista del Lecce

Jacopo Petriccione, centrocampista del Lecce, ha parlato della ripresa degli allenamenti e del campionato di Serie A: «È un piacere essere tornato dopo tanti mesi trascorsi in casa, l’odore dell’erba mancava tanto. Sinceramente sono carico, mi sento bene, la voglia è quella di ricominciare. Con gli altri compagni ci siamo sempre sentiti nel periodo di quarantena, abbiamo un gruppo WhatsApp grazie al quale ci confrontavamo ogni giorno. Certamente, però, ritrovarli in campo fa piacere».

«Giocare nel periodo estivo sarà molto duro, importante sarà il gruppo: è impensabile che gli stessi giocatori possano scendere in campo per 90 minuti per due o tre partite di fila. Dopo tre mesi ci saranno squadre più o meno in forma, ci sarà un vero e proprio campionato a parte. Giocare con Milan e Juventus sarà difficile, ma affrontiamo tutte le avversarie allo stesso modo. In un campionato come questo non c’è nulla di scontato, lo abbiamo visto. Si è vinto a Napoli e a Firenze, con la nostra mentalità ce la possiamo giocare con tutti. Playout? Non penso sia giusto cambiare il format e le regole nel corso del campionato, spero di concludere il campionato regolarmente», ha concluso Petriccione.