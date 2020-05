Lecce, Petriccione: «Ricordo Liverani dopo l’Inter…»

Jacopo Petriccione ha svelato un aneddoto sul tecnico Fabio Liverani: le parole del centrocampista del Lecce

Jacopo Petriccione, centrocampista del Lecce, ha parlato ai microfoni di calciolecce.it: «La gioia della promozione in Serie A me la porto ancora forte dentro. E poi, che festa. Ho festeggiato tutta la notte per le strade di Lecce, che ad un certo punto era deserta».

«Liverani? Ricordo il post pareggio con l’Inter. Lui il martedì ci fa vedere sempre i video delle partite, e quella volta io, convinto di aver giocato una gara perfetta, pensavo “Stavolta non mi dirà nulla”. E invece pure in quel caso trovò tanti aspetti per cui riprendermi: è un vero perfezionista», ha concluso Petriccione.