Lecce, una lotta salvezza da conquistare contro tutti: quel dato fa ben sperare alla squadra di Giampaolo. L’indiscrezione

Lecce, per arrivare alla salvezza manca ancora molto. Nel mezzo un dato abbastanza confortante sperando nel mantenimento della categoria

Il Lecce fa parte di quella cerchia di squadre che deve lottare per non retrocedere, e l’arrivo di Giampaolo ha dato qualche speranza in più ad un gruppo che ha bisogno di certezze: esse vanno trovate in campo, e già il campo ha emesso un dato non indifferente.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Lecce in trasferta ha una tabella di marcia pari a 1,42 punti a gara, nettamente superiore a quella collezionata nelle sette gare al Via del Mare (0,85).