Lecce, il report dell’allenamento: assenti Banda, Rafia e Touba. Personalizzato per Pongracic e Sansone

Il Lecce, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento in vista del match contro il Cagliari

Il Lecce, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento in vista del match contro il Cagliari.

REPORT – Squadra in campo questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta di allenamento. Assenti Banda, Rafia e Touba, impegnati con le rispettive nazionali. Pongračić e Sansone hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani la rifinitura al mattino al Via del Mare.