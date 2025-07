Lecce, via al ritiro a Bressanone: Di Francesco accelera in vista della Coppa Italia

Lecce, iniziato il ritiro dei salentini a Bressanone: Eugenio Di Francesco al lavoro per preparare il primo impegno ufficiale della squadra: la Coppa Italia

La stagione 2025-26 del Lecce è ufficialmente cominciata ieri pomeriggio, con l’arrivo della squadra a Bressanone per il consueto ritiro estivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi hanno raggiunto l’Alto Adige con un volo charter da Brindisi a Bolzano, seguito da un breve trasferimento in pullman fino alla località prescelta. Il quartier generale della squadra sarà l’hotel Dominik, una struttura immersa nel verde, sulle rive del fiume Rienza, con un’area benessere dotata di sauna e piscina: un’oasi di tranquillità ideale per prepararsi al meglio alla nuova stagione.

La giornata di ieri si è chiusa con la sistemazione nelle stanze, una passeggiata per il centro storico per chi ne aveva voglia e la cena tutti insieme. Ma il vero lavoro era già iniziato in mattinata all’Acaja, dove Di Francesco ha diretto la prima seduta della nuova annata: l’obiettivo è chiaro, arrivare pronti per l’impegno di Coppa Italia in programma il 15 agosto.

Gli allenamenti veri e propri si svolgeranno però a Naz-Sciaves, a quattro chilometri da Bressanone, in un impianto già rodato da altre squadre professionistiche. Nei giorni scorsi due camion hanno trasportato dal Salento tutta l’attrezzatura necessaria, compresa la palestra mobile, mentre il cuoco personale del club è arrivato sul posto per curare l’alimentazione della squadra sotto l’occhio attento dello staff medico e nutrizionale.

Il gruppo è composto da 30 giocatori: 22 della rosa principale e otto giovani della Primavera. L’attaccante cileno Perez, bloccato dal visto, raggiungerà il gruppo nei prossimi giorni. Oggi è previsto un doppio allenamento, mentre domani ci sarà il primo test contro i dilettanti del Naz. Sabato, invece, andrà in scena un collaudo più impegnativo contro lo Spezia, anch’esso in ritiro in Trentino.

Intanto, resta vivo il tema mercato: alcuni elementi, come Krstovic, si allenano con un occhio rivolto al futuro. La società ha chiarito: la volontà di cedere sarà valutata solo in presenza di offerte concrete e in linea con le esigenze del club.