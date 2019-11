Lecce: «In questo momento il manto erboso è in buone condizioni» – VIDEO

Lecce – Cagliari, c’è ormai la sicurezza concreta che la gara rinviata ieri possa giocarsi oggi alle ore 15:00

Lecce – Cagliari, al contrario di quanto si presumeva nelle ore scorse con molta probabilità il match tra i pugliesi e i sardi si giocherà come previsto ieri alle ore 15:00. A confermarlo anche il video postato proprio sulla pagina ufficiale dei salentini che hanno mostrato come il pallone riesca a rimbalzare sul campo.

«In questo momento il manto erboso del Via del Mare si presenta in buone condizioni nonostante le abbondati piogge di questa notte. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d’inizio».