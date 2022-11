Lecce, Sticchi Damiani: «Molto soddisfatto sotto tutti i punti di vista»

Le parole di Sticchi Damiani, presidente del Lecce: « La squadra ha dimostrato di potersi misurare con tutti»

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sul bilancio di questa prima parte di Serie A dei giallorossi. Di seguito le sue parole.

BILANCIO – «Sono estremamente soddisfatto sotto tutti i punti di vista per quello che è stato fatto fino ad oggi. La squadra ha dimostrato di potersi misurare con tutti, siamo arrivati alla sosta con un bottino importante e all’appello mancano 4-5 punti che avremmo meritato, per colpa di errori arbitrali e alcune situazioni sfavorevoli».

ERRORI ARBITRALI – «Gli errori arbitrali sono stati ammessi dai vertici con cui ci siamo confrontanti. Nel corso del prossimo incontro mi verranno messi a disposizione gli audio tra arbitro e VAR della partita contro il Monza, questi mi verranno fatti ascoltare nel corso del prossimo incontro. Ci sono state però anche delle prestazioni arbitrali convincenti, anche grazie a delle designazioni importanti che ha avuto il Lecce, in particolare negli scontri diretti, questo significa che ci stiamo muovendo nel rispetto reciproco».

GIOVANI – «Sono contento perché stiamo mettendo in mostra tanti giovani che sono frutto di un lavoro importante dell’area tecnica, abbiamo schierato diversi giocatori nati dopo il 2000, prima sembrava uno slogan, oggi è diventato un progetto divenuto realtà e stiamo dando una svolta totale nella gestione tecnica del club. Non sta a me ricordare le prestazioni di Gallo, Banda e Gonzalez, tutti giovani che stanno dando contenuto al programma che avevamo tracciato. Abbiamo affrontato un rischio tecnico elevato, ma questo è l’unico modo che abbiamo per affrontare la massima serie in modo virtuoso, con dei numeri in ordine».

TIFOSI – «Per quello che ci stanno dando i tifosi è uno dei campionati più belli. In casa abbiamo fatto il record di abbonati, ma anche fuori casa stiamo dimostrando cose straordinarie. Il nostro è un club che sta dimostrando grande appeal dal punto di vista del seguito. Ringrazio i tifosi che ci sono stati vicini e che oggi soffrono per questa sosta. Abbiamo una tifoseria da primi posti».